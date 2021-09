Lazio, Basic: "Felice per l'esordio. Ieri serata difficile ma daremo tutto per i nostri obiettivi" - FOTO

"Felicissimo di essere sceso in campo per la mia prima partita della Serie A con la Lazio. Ieri è stata una serata difficile per noi ma daremo tutto per raggiungere i nostri obiettivi". Queste le prime parole del nuovo acquisto biancoceleste Toma Basic che ieri ha esordito con l'aquila sul petto nella gara persa dalla squadra di Maurizio Sarri a San Siro contro il Milan. Un esordio certamente amaro ma che è già alle spalle vista l'imminente sfida di Europa League contro il Galatasaray in programma giovedì.

