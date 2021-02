Lazio - Bayern, Capello: "Troppi errori in difesa. E quel pressing..."

Cala il poker il Bayern, la Lazio soccombe dopo il primo round di Champions League contro i bavaresi. Di Correa l'unico timbro biancoceleste nel mare del dominio teutonico. Al termine del match, Fabio Capello nello studio di Sky Sport ha analizzato il ko: "La Lazio ha avuto, nei primi 2 minuti, due palle filtranti interessanti dove purtroppo ha commesso errori di tempistica. E questo si paga. Non parliamo poi degli errori difensivi, difesa posizionata male. La qualità e la determinazione del Bayern poi è qualcosa di diverso. Anche Reina che è bravissimo con i piedi, a causa di questo pressing, è andato in difficoltà. A questo punto mi domando: è il calcio italiano che va troppo piano? Questo aspetto, per quanto ha sofferto oggi la Lazio, mi fa riflettere. La Lazio di solito gioca sempre veloce, mentre stasera doveva toccare la palla tre o quattro volte per controllarla".