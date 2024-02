Lazio-Bayern Monaco, dove vedere il match in tv e streaming

Ora si torna a fare sul serio. La Lazio scende di nuovo in campo in Europa, la musica della Champions League invade lo Stadio Olimpico ed elettrizza i tifosi presenti, pronti a supportarla in un match che ai limiti del proibitivo e che, senza dubbi, susciterà emozioni indimenticabili per tutti i laziali. Sarri e i suoi ragazzi, dopo aver vinto per 1-3 a Cagliari, sono pronti ad affrontare il Bayern Monaco nel match valevole per gli ottavi di finale della massima competizione europea. Il primo atto, in programma il 14 febbraio, di un doppio confronto che sarà trasmesso in esclusiva su Infinity+ e su Amazon Prime Video, piattaforme sulle quali potrà essere visto sia per mezzo del televisore, sia in streaming su cellulare, tablet o pc.