Lazio - Bayern Monaco, dove vedere la partita in tv e streaming

Riecco la Champions League. Riecco gli ottavi di Champions League, che la Lazio torna a disputare dopo oltre vent'anni. Appuntamento martedì 23 febbraio alle ore 21.00, stadio Olimpico di Roma: Lazio - Bayern Monaco. I biancocelesti ospitano i campioni in carica della competizione, nonché freschi campioni del mondo. Andata in casa e ritorno, in Germania, previsto per il 17 marzo.

DOVE VEDERE LAZIO - BAYERN MONACO IN TV E STREAMING

Lazio - Bayern Monaco sarà visibile in chiaro su Canale 5. La partita potrà essere seguita anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 del digitale terrestre), in diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Lazio - Bayern Monaco 23/02 ore 21.00, Canale 5

