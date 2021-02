Lazio - Bayern Monaco, Mizet canta l'inno dei biancocelesti in inglese - VIDEO

Pre gara ricco di emozioni allo stadio Olimpico dove poco prima del fischio d'inizio del match di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco la cantante, romana, Mizet ha intonato l'inno dei biancocelesti "So' già du' ore" nella sua versione internazionale, ovvero in inglese accompagnata dalla chitarra di Jacopo Mastrangelo. Una prima volta inedita che ha scaldato subito l'ambiente poco prima della discesa in campo delle due squadre.

