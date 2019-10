Lazio, Bazzani: "Immobile si gioca la maglia da titolare dell'Italia"

L'Italia ha conquistato il pass per Euro 2020 e già è iniziato il toto convocazioni. Chi è praticamente sicuro di esserci è Ciro Immobile, che secondo un ex attaccante della Lazio come Fabio Bazzani, si giocherà una maglia con l'amico Andrea Belotti. Queste le sue parole a TMW Radio: "Balotellli ha le sue chances per rientrare con l'Italia, ma gli serve una stagione perfetta. Mancini ha già nella testa il gruppo per l'Europeo, poi ovviamente resterà attento a cosa succede. Credo che la maglia se la giocheranno Immobile e Belotti, ma SuperMario ha già un pedigree importante a livello internazionale: deve solo tornare a dimostrarlo sul campo".

LAZIO, L'INTERVISTA AL PRESIDENTE LOTITO

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO DI OGGI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE