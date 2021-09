Lazio, Bazzani: "Non è facile dare continuità quando si cambia allenatore"

Fabio Bazzani, ex attaccante della Lazio tra le altre, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Tra i vari argomenti trattati anche la diversa situazione delle squadre di Serie A con riferimento ai biancocelesti: "Per me davanti a tutti c'è l'Inter, poi Milan e Napoli. I rossoneri hanno trovato un'identità che può pagare alla lunga e mi sembra l'alternativa più credibile all'Inter. Lazio e Roma sono buone squadre ma hanno cambiato tecnico e non è facile dare continuità".