Lazio, ben cinque biancocelesti nella Top 11 di WhoScored - FOTO

Si è conclusa anche la seconda giornata di Serie A e come di consueto WhoScored ha stilato la Top11 della settimana. Sono ben cinque su undici i biancocelesti presenti e premiati per la bella prestazione contro lo Spezia battuto dai biancocelesti per 6-1. Hysaj, Pedro, Luis Alberto, F. Anderson e ovviamente Ciro Immobile autore di una tripletta in soli 45 minuti. A completare l'undici ideale Vicario dell'Empoli, Molina e Becao dell'Udinese, Pellegrini della Roma e Giroud del Milan.

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/HUDnlm8DQ1 — WhoScored.com (@WhoScored) August 30, 2021

