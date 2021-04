Lazio - Benevento, Correa per sfatare il tabù: il dato sulle gare casalinghe

Obiettivo tre punti. Non ci sono altri risultati oggi pomeriggio per la Lazio che è chiamata a fare risultato contro il Benevento per non perdere il passo delle altre nella zona Champions. C'è bisogno di un finale di stagione praticamente perfetto per centrare un posto nell'Europa che conta. I biancocelsti ritrovano oggi la coppia Immobile-Correa che non sta vivendo certamente un grande periodo di forma. Ciro non segna da otto partite conseguite, e per uno come lui è una notizia, mentre Joaquin ha messo a segno solo tre gol in questo campionato contro Crotone, Atalanta e Juventus. Tre reti in 1395 minuti, per una media di 1 ogni 465'. Stagione sotto le aspettative per l'attaccante argentino che, peraltro, non ha mai segnato quest'anno tra le mura amiche dell'Olimpico. Dopo la squalifica rimediata contro lo Spezia, quella di oggi può essere l'occasione giusta per sfatare il tabù.