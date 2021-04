Lazio - Benevento, Cucchi: "Cuore, gol e qualche errore. Immobile altruista"

Altra vittoria per la Lazio che prosegue, non senza soffrire, la sua rincorsa al quarto posto. Sotto un forte diluvio i biancocelesti battono 5-3 il Benevento e conquistano 3 punti fondamentali in ottica Champions. Al termine dell'incontro Riccardo Cucchi ha fatto la sua disanima sul proprio profilo Twitter: "La Lazio domina il primo tempo, soffre il ritorno del Benevento, rischia, la chiude nel finale. Protagonista Immobile: 2 gol e un gesto altruista: lasciare a Correa che glielo chiede, un calcio di rigore. Cuore, gol, qualche errore. Proprio come la Lazio".