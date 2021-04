Lazio - Benevento, quinta vittoria consecutiva in campionato e nona in casa: il dato

La Lazio vince sotto il diluvio dell'Olimpico battendo il Benevento in una gara difficile per i biancocelesti. Con il 5-3 di oggi la squadra di mister Inzaghi porta a casa la quinta vittoria consecutiva. Come riportato da Lazio Page la Lazio vince la quinta partita consecutiva e la nona consecutiva in casa: sono entrambe le seconde migliori strisce d’Europa dopo quelle dell’Inter (11 e 12).

Lazio, dominio e paura sotto il diluvio: ma è pokerissimo al Benevento

