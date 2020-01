Lazio, Beppe Materazzi: "Derby gara a parte, servirà umiltà"

L'eliminazione dalla Coppa Italia è alle spalle, domenica ci sarà il derby. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, è intervenuto l'ex allenatore biancoceleste Giuseppe Materazzi: "Inzaghi è cresciuto tanto, la Lazio a Napoli ha pagato la sfortuna. La palla non voleva entrare, si poteva fare poco altro. Può capitare una giornata no, meglio che sia avvenuta in coppa che in campionato. Domenica c'è un derby importante, la Lazio viene da un periodo esaltante ma non deve perdere l'umiltà perché il derby è sempre una partita a parte. Servirà molta attenzione, sicuramente sono due squadre che arrivano con stati d'animi diversi. La Roma però va rispettata e temuta, seppur nel modo giusto senza esagerare. Mi aspetto una bella partita, sarà piacevole e intensa. I biancocelesti hanno programmato nel tempo ed ora raccolgono i frutti del loro lavoro. I giallorossi vanno attaccati tra le due linee, cercando di pressare in modo intelligente una squadra che ama partire da dietro palla a terra. Sono sicuro che Inzaghi la preparerà bene. Acerbi mi ha sorpreso, non pensavo che potesse offrire un rendimento del genere".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE