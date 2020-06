Lazio, Bergamo porta via l'imbattibilità e la miglior difesa del campionato

21 risultati utili consecutivi. Questo lo score della Lazio di mister Inzaghi prima della sconfitta di Bergamo. Un’imbattibilità che reggeva dal lontanissimo 25 settembre 2019, giorno dell’ultimo ko a San Siro contro l’Inter. Poi sono arrivate solo vittorie e qualche pareggio che hanno permesso ai biancocelesti di volare fino a -1 dalla Juventus. Per lo meno fino a ieri sera quando nonostante il doppio vantaggio la squadra di Gasperini ha messo all’angolo la Lazio e con Palomino, aiutato da Strakosha, ha chiuso definitivamente il match. Si interrompe così questo record detenuto dai capitolini che in un colpo solo perdono anche il titolo di difesa migliore del campionato che ora passa nelle mani della Juventus. Un brutto stop che arriva come una fulmine a scuotere Inzaghi e la sua squadra ma non c’è tempo per rimuginare. Tra tre giorni si torna in campo contro la Fiorentina, vietato sbagliare per riprendere le fila della stagione.

