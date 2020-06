Atalanta, Percassi: "Felici della vittoria contro una squadra di valore come la Lazio"

Una vittoria importantissima quella di questa sera per l'Atalanta che è riuscita a rimontare lo svantaggio iniziale imponendosi per 3-2 sulla Lazio. Al termine Luca Percassi, amministratore delegato dei ebrgamaschi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Grandissima prestazione, siamo partiti in svantaggio ma siamo molto molto felici di quanto fatto. Siamo contenti di aver fatto due gare così contro due ottime squadre ha un grande valore. Grazie al lavoro del mister e dei ragazzi abbiamo ottenuto questi risultati. Se non hai lavorato bene non escono prestazioni di questo tipo. Quando l’Atalanfa fa queste prestazioni e un modo per risollevarsi, non abbiamo segreti lavoriamo e basta".

"Siamo persone di calcio, sappiamo che le società cercano di sbagliare il meno possibile. Non pensiamo di essere più o meno bravi di altri, siamo contenti di quello che stiamo facendo e dobbiamo continuare cercando di fare meno errori possibili".

