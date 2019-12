Lazio, Bergomi: “Immobile sarà l'attaccante titolare di Euro 2020”

È la serata del Gran Galà del Calcio. L'evento, in diretta su Sky Sport, nel quale verranno premiati i migliori calciatori (e calciatrici) dello scorso campionato di Serie A. Ma non solo. Allenatori, arbitri, gesti tecnici. Questa premiazione avvolgerà un po' tutto il mondo del pallone italiano, nel quale potrebbero essere presenti anche due riconoscimenti a tinte biancocelesti. La Lazio, infatti, è stata candidata a miglior società della passata stagione (per la vittoria della Coppa Italia, ndr), insieme ad Atalanta e Juventus. Con la sua rete al Napoli nella prima giornata 2018/19 Immobile è invece tra i possibili vincitori del premio miglior gol. Se fosse per Beppe Bergomi, Ciro lo vincerebbe di diritto: “In questa rete c'è tutto: tecnica, capacità di smarcamento, esecuzione. È un gol ricercato e bellissimo, per questo l'ho votato”, ha detto nel pre dell'evento. E Bergomi ha anche una certezza per quanto riguarda i prossimi europei: “Ad oggi è lui l'attaccante titolare dell'Italia a Euro 2020”.

