Lazio, Bergomi: "Mi piacciono squadre costruite così. Guendouzi è universale!"

Dopo il successo della Lazio contro il Porto ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Beppe Bergomi: "A me piace questo tipo di squadra costruita in questa maniera, che ha uomini che sono veloci, che saltano l’uomo, che sono intercambiabili. In mezzo al campo hai Rovella che ragiona, Guendou che è universale in tutte e due le fasi. Abbiamo messo in grafica quelli che hanno fatto più minuti ma per me Gila è da mettere tra gli insostituibili, è un altro difensore coraggioso e veloce. L’atteggiamento è propositivo”.