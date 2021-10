Lazio, Biasin dà ragione a Sarri: "L'Italia gioca meglio dei club"

Maurizio Sarri ha da poco concluso la sua conferenza stampa in vista della sfida con l'Inter nella quale ha toccato vari temi. L'allenatore della Lazio, interrogato sul calcio di oggi, ha detto: "Purtroppo il calcio attuale è questo, probabilmente non mi appartiene, sono un tecnico da campo. Tutti i mesi facciamo 7 partite in 19 giorni, i restanti 11 i calciatori sono in nazionale. Si allenano più con le nazionali che con i club, perlomeno lì prima della prima partita possono lavorare per 4 o 5 giorni, cosa che a noi non succede mai e se succede è una cosa molto rara. Non siamo più di fronte al calcio e a uno sport, ma a uno show, dove tutti i partecipanti cercano di spremere soldi agli appassionati di calcio. Sono vecchio per questo calcio, sono innamorato di un altro calcio". Su Twitter il giornalista Fabrizio Biasin ha spalleggiato il tecnico toscano scrivendo: "Sarri ha ragione e, infatti, l'Italia di Mancini gioca meglio del 95% dei club".

