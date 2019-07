Lazio, Biava: "Lazzari grande colpo. Quarto posto possibile"

Il calciomercato è entrato nel vivo, anche la Lazio ha cominciato a muovere i primi passi. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, è intervenuto l'ex biancoceleste Biava: "Lazzari è un giocatore giovane e interessante, ha fatto bene negli ultimi due anni di Serie A. La Lazio ha messo a segno un gran colpo, per il futuro può essere una pedina importante. Non ha bisogno di ambientamento, conosce bene il campionato. Arrivare in una squadra con maggiori ambizioni come la Lazio può comunque essere difficile da gestire, ma lui è intelligente e riuscirà a dare il massimo. Per Lazzari è una grande possibilità, dopo aver fatto tanta gavetta che gli sarà servita per maturare e avere la giusta convinzione. Tutti vorrebbero giocare alla Lazio, è un palcoscenico importante anche per poter puntare alla Nazionale. Giocare all'Olimpico, davanti ai tifosi laziali, dà una carica incredibile".

IL CAMPIONATO - "La Lazio punterà su giocatori tecnicamente bravi e che abbiano una buona velocità di esecuzione e dello scatto. Questo crea vantaggio, per il modulo di Inzaghi è importante. Immobile, Correa, sono giocatori bravi tecnicamente e anche veloci. Milinkovic, Luis Alberto o Leiva non sono velocissimi ma hanno una velocità di pensiero nella giocata superiore. Queste caratteristiche sono fondamentali per lo scacchiere biancoceleste. Per quanto riguarda il campionato, nel calcio non c'è mai nulla di scritto. Però vedendo il mercato di Juventus, Napoli e Inter, i primi tre posti mi sembrano blindati. C'è sempre il quarto posto da decidere, la Lazio può inserirsi insieme all'Atalanta. Roma e Milan hanno cambiato allenatore, avranno bisogno di tempo. Quest'anno la Lazio ha avuto qualche difficoltà all'inizio per via di alcuni giocatori che non hanno reso come ci si aspettava. La rosa però è valida e sarà rinforzata".

