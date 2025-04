Lazio - Bodo/Glimt, le probabili formazioni: chance per Pedro. E Tavares...

TUTTOmercatoWEB.com

Caccia alla rimonta. La Lazio aspetta il Bodo/Glimt all'Olimpico per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, si ripartirà dal 2-0 dell'andata in favore dei norvegesi. Per l'undici titolare Baroni dovrà fare a meno di Pellegrini, Ibrahimovic, Belahyane e Provstgaard fuori dalla lista Uefa, oltre che di Patric infortunato. Di fronte a Mandas in porta, sono attesi diversi cambi in difesa. A partire dal centro, dove di fianco a Romagnoli tornerà Gila. Panchina per Gigot. Novità sulle fasce, con Lazzari a destra e Marusic in vantaggio su Hysaj a sinistra. Dovrebbe rientrare tra i convocati Nuno Tavares, recuperato alla rifinitura. A centrocampo è intoccabile la coppia Guendouzi - Rovella, con Vecino pronto a gara in corso. In attacco Pedro insidia Dia per giocare alle spalle del Taty Castellanos: il ballottaggio è aperto, verrà sciolto a ridosso della gara. Sugli esterni nessun dubbio su Zaccagni a sinistra e Isaksen a destra. Pedro sarà sganciato nella ripresa.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Gigot, Hysaj, Vecino, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna, Dia. All.: Baroni.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. All.: Knutsen.