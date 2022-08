Lazio - Bologna, all'Olimpico lo scatto di Romangoli con un tifoso d'eccezione - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Conclusa la partita tra Lazio e Bologna, con la squadra di Sarri che ha conquistato i primi tre punti della stagione, è tempo di festeggiamenti. Esultanza doppia per Alessio Romangoli, che ha collezionato l'esordio in biancoceleste in un Olimpico pieno d'amore. Poi, è stato il tempo di fare qualche foto. E tra queste anche una con un tifoso d'eccezione. Si tratta di Dusan Miahjlovic, figlio di Sinisa. I due si sono messi in posa per uno scatto che sa di lazialità, per poi pubblicarlo su Instagram.

