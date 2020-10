Lazio - Bologna, Caputi: "L'uomo partita è Luis Alberto, goleador e polemico"

La Lazio batte il Bologna 2-1 all'Olimpico e trova la prima vittoria casalinga di questo campionato. In gol Luis Alberto e Immobile, quelli che secondo Massimo Caputi sono stati i migliori in campo. Questo il commento del giornalista sul suo profilo Twitter: "Vittoria importante e di certo non semplice della Lazio che dà seguito alla vittoria con il Dortmund. L'uomo partita è Luis Alberto ispirato, goleador e polemico. Di Immobile il gol prezioso per l'allungo vincente."