Lazio - Bologna, Cucchi: “Non è stata facile. Partita decisa da due grandi giocate”

La Lazio stende 2-1 il Bologna e trova la prima vittoria all'Olimpico in questo campionato. Decisive le reti di di Luis Alberto e Immobile. A nulla serve la rete di De Silvestri per i rossoblù. Riccardo Cucchi ha commentato così il match su Instagram: "Non è stata facile per la Lazio. Mihajlovic l'ha preparata con intelligenza e il Bologna fisicamente sta bene. La decidono due giocate molto belle: l'assolo di Luis Alberto e il duetto #Fares ( assist in rovesciata notevole) Immobile".