Lazio - Bologna, i numeri: Luis Alberto verticale, Milinkovic gigante. Radu e Leiva, non si passa!

C'è un dato che riassume Lazio-Bologna: sono stati 9 i tiri della Lazio nei primi 31' contro i 3 del Bologna e nella restante ora di gioco 14 tiri a 5 per gli ospiti, che però hanno chiuso con il 18% di precisione (3/17) rispetto al 29% (4/14) dei biancocelesti. La differenza si è giocata qui. La squadra di Inzaghi ha sprintato all'inizio trovando in 21' il 2-0 con Luis Alberto e Correa, da lì è cominciata la gestione, seppur con qualche rischio. I numeri, quindi, sono in favore del Bologna che ha dovuto spingere nella ripresa per cercare il disperato pareggio, senza però riuscirci per merito della Lazio, compatta e attenta in area: sono stati 23 i disimpegni effettuati dalla retroguardia biancoceleste, quasi il quadruplo rispetto a quelli della squadra di Mihajlovic (8). La superiorità dei rossoblù si ferma alle statistiche: 9 occasioni da gol create a 16, 14 tiri effettuati a 17, 609 tocchi di palla contro i 677 del Bologna, 82.2% passaggi riusciti a 85.9%, 1/6 cross su azione contro 4/15, 40.4% presenza territoriale contro il 59.6%. Numeri che però non hanno portato a meta.

PROTAGONISTI - Andiamo ai protagonisti. I marcatori prima: Luis Alberto e Correa, insieme a Immobile e Milinkovic, sono tra i migliori nei tiri (3). Lo spagnolo è top player anche nei passaggi offensivi (11/15). Spicca poi Milinkovic: 71 tocchi palla, 11,529 km percorsi, velocità media di 8,1 km/h, 7 duelli totali vinti, 8 palle recuperate e 2 duelli aerei vinti. Mostro. Sugli scudi anche Radu e Leiva: per il romeno 38/47 passaggi, 3 anticipi e 5 disimpegni, per il brasiliano 8 palle recuperate, 4 tackle e 3 anticipi.

