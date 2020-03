Lazio, Luis Alberto e la formula magica: assist + gol, nuovo record per lui

LAZIO, LUIS ALBERTO DA RECORD - Mago, semplicemente mago. Luis Alberto gioca con la palla e scherza con gli avversari, fa magie, inventa e illumina per i compagni. Ma va anche in gol. Contro il Bologna ha fatto bingo: prima la rasoiata dal limite per infilare l'1-0, poi la conduzione a testa alta e il servizio per Correa per il raddoppio. Sono mesi e mesi che lo spagnolo si prende la scena con prestazioni da grandissimo: qualità, tanta, che esplode in tutta la sua essenza quando tocca il pallone: esterno, suola, interno, punta, collo, non c'è parte del suo destro che Luis non usi per incantare. Il Bologna non l'ha mai fermato e gli ha concesso un record: secondo i dati riportati da Lazio Page, per la settima volta Luis ha fatto gol e assist nella stessa partita da quando è alla Lazio, meglio anche di Milinkovic, fermo a 6. Saldamente in testa c'è Ciro Immobile, con 15 partite in cui è riuscito sia a segnare che a fare assist. Dal 2016/17 ad oggi ci sono riusciti più di una volta anche Felipe Anderson (6), Lulic (2) e Parolo (2). Lazio Sassuolo 6-1, Spal-Lazio 2-5, Lazio-Benevento 6-2, Fiorentina-Lazio 3-4, Lazio-Parma 4-1, Cagliari-Lazio 1-2 e Lazio-Bologna 2-0, sono questi i match firmati da Luis Alberto. Mago, semplicemente mago.

