Lazio - Bologna, le considerazioni di Cucchi: "Buone trame e..." - FOTO

Si è conclusa positivamente la prima giornata di campionato per la Lazio che, sotto gli occhi dei propri tifosi e con la loro spinta, è riuscita a portare a casa tre punti. Una gara intensa in cui non sono mancati brividi, combattuta fino all'ultimo ma resta una prova positiva per molti aspetti. Sul proprio profilo social, il giornalista Riccardo Cucchi ha voluto esporre le proprie sensazioni sulla gara soffermandosi anche sulla prestazione di alcuni singoli. Queste le sue parole: "La Lazio migliore nel secondo tempo. Buone trame e difesa all'altezza. Tra i migliori Lazzari oltre ad un Immobile sempre decisivo. Interessanti i pochi minuti giocati da Cancellieri"

