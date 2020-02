Lazio - Bologna, Luis Alberto all'intervallo: "Ho accusato un po' di dolore, ma posso continuare"

Una partenza arrembante della Lazio che, al termine del primo tempo, comando per 2-0 sul Bologna. Decisive finora le reti di Luis Alberto e Correa. Un po' di apprensione c'è per il fantasista spagnolo che dopo pochi minuti si è toccato l'interno coscia, facendo preoccupare tutti quanti. Nulla di grave però come ammette lo stesso calciatore ai microfoni di SkySport: "Ho sentito un po' di dolore, ma ho recuperato. Sento solo un po' di fastidio. Se giocherò anche nel secondo tempo? Penso di sì, devo parlare con il mister ma penso di sì".

