Lazio - Bologna, Luis Alberto e Leiva ammoniti: saltano l’Udinese

Brutte notizie per Maurizio Sarri che in vista del prossimo impegno di campionato della Lazio contro l'Udinese, in programma domenica 20 febbraio alle 20.45, dovrà fare a meno di Luis Alberto e anche di Lucas Leiva. Lo spagnolo e il brasiliano erano infatti diffidati e nella gara contro il Bologna hanno ricevuto il cartellino giallo.