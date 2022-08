Lazio - Bologna, non solo Romagnoli: prima all'Olimpico per Maximiano

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'attuale sessione di calciomercato ha portato otto nuovi giocatori alla Lazio. Due di loro partiranno titolari nella gara di questa sera all'Olimpico contro il Bologna. Non solo Romagnoli, che compirà così il sogno di giocare nel suo stadio davanti ai suoi tifosi, ma anche Maximiano. Il portiere, che sta lavorando ormai da circa un mese agli ordini di Maurizio Sarri, è stato inserito nell'undici titolare e collezionerà il suo debutto. L'esordio arriverà in un Olimpico delle grande occasioni: circa 40 mila gli spettatori della partita. Tante emozioni e il sostegno della sua gente. Il portoghese è pronto a iniziare l'avventura biancoceleste.

