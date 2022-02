Lazio - Bologna, parte bene la vendita dei biglietti: il dato

Non male il primo giorno di vendita dei biglietti per Lazio - Bologna. Dopo la dura contestazione fuori il centro sportivo di Formello, la società ha deciso di venire incontro ai tifosi applicando delle tariffe accessibili per la partita di sabato pomeriggio all'Olimpico. La vittoria contro la Fiorentina di settimana scorsa ha sicuramente amplificato l'entusiasmo dei supporters biancocelesti che in poche ore hanno acquistato 6000 tagliandi. Dato confortante dopo le ultime partite casalinghe con poco pubblico (va ricordato che contro l'Atalanta la capienza massima per le restrizioni Covid era fissata a 5000 spettatori, mentre da questo turno di campionato l'Olimpico tornerà al 50%).