Lazio - Bologna, un fenomeno di nome Immobile: le foto della sua partita

La Lazio batte in rimonta il Bologna, in fondo a una partita pazza, trascinata dal solito Ciro Immobile. Il capitano ha segnato il gol numero 183 in Serie A, bottino identico in totale con la maglia biancoceleste. I numeri di Immobile sono sensazionali, fantascientifici, nonstante gli attacchi mediatici ricevuti: Ciro ha già scritto la storia e partita dopo partita aggiunge nuove pagine. Di seguito gli scatti della sua partita a cura de Lalaziosiamonoi.it.