Lazio - Bologna, Zaccagni: "Sarri mi ha detto che finalmente ho fatto due gol"

La Lazio cala un tris sul Bologna e agguanta tre punti preziosissimi. La squadra di Maurizio Sarri si rialza dopo la disfatta di Milano e va a segno con Immobile che dagli 11 metri non sbaglia e con un doppio Mattia Zaccagni. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto proprio l'autore della doppietta: ”Per me è una soddisfazione immensa perchè arriva dopo una partita dove non abbiamo dato il meglio di noi, siamo riusciti a portare una vittoria giocando il nostro calcio e sono molto contento. Anche a Milano non abbiamo avuto un atteggiamento sbagliato ma abbiamo provato a giocare, dopo il gol eravamo slegati un po’. L' importante è che abbiamo oggi rialzato la testa, giovedi c'è una partita molto importante da giocare. Il mister ci dice sempre che dobbiamo cercare di divertirci col pallone, oggi abbiamo fatto una grande partita e ci siamo divertiti".

PORTO - "Sarà una prova importante per tutti noi, sarà difficilissima e dovremo cercare di far risultato. Il Bologna è una squadra che difende molto in maniera aggressiva, molto bassa, abbiamo avuto pazienza e abbiamo conquistato il rigore. Siamo stati bravi a mantenere la tranquillità e il possesso e a chiuderla nel secondo tempo. Anche il mister dopo la partita mi ha detto che finalmente ho attaccato la porta e fatto due gol, sono molto contento della mia crescita ma devo continuare a lavorare per trovare risultati. Siamo contento, non volevamo prendere gol, sono contento anche per Strakosha e per la difesa".