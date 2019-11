Lazio, bomber in trasferta: solo una coppia meglio di Immobile - Correa

La capacità di risultare decisivi ovunque, anche negli stadi più ostili contro le squadre e le tifoserie maggiormente complicate da affrontare. È uno dei pregi messi in mostra in questa prima parte di stagione da parte degli attaccanti della Lazio, in particolare la coppia titolare che sta incantando l’Europa: Ciro Immobile e Joaquin Correa.

CHE COPPIA! - Il capocannoniere della Serie A e il Tucu dialogano a meraviglia, lavorano per la squadra e sfruttano alla grande i passaggi delle altre stelle biancocelesti, Luis Alberto su tutti. E c’è un dato che rende pienamente l’idea di quanto i cannonieri di Simone Inzaghi stiano facendo bene: nei cinque principali campionati europei, solo Lautaro Martinez e Romelu Lukaku hanno segnato in totale più gol in trasferta di Immobile e Correa. Gli attaccanti dell’Inter sono a quota 13, quelli della Lazio a 11.

GLI ALTRI - A 11 reti anche la coppia del Chelsea formata da Tammy Abraham e Christian Pulisic. A completare il quintetto di testa di questa speciale classifica, poi, Robert Lewandowski e Serge Gnabry (Bayern Monaco) pari a Jamie Vardy e Ayoze Perez (Leicester): entrambe le coppie sono a 10 gol in trasferta stagionali.

