Lazio, Borghi: "Col Parma vittoria nettissima, ora però si fa sul serio..."

Contro il Parma la Lazio ha ritrovato i 3 punti e una prestazione di squadra, rimanendo sul pezzo per gli interi 90'. Subito rientrato il caso Immobile, con le scuse poste tramite i social dal centravanti a tutti i compagni. Nel consueto appuntamento con il commento al campionato sul proprio canale YouTube, Stefano Borghi, giornalista e telecronista di DAZN, ha analizzato la prestazione dei biancocelesti contro il Parma, soffermandosi sulla questione Immobile-Inzaghi e sul prossimo impegno contro l'Inter a San Siro nel turno infrasettimanale: "La Lazio aveva bisogno di una vittoria contro il Parma dopo lo scivolone in Europa League. È arrivata una vittoria nettissima, in una partita che la Lazio ha gestito dal primo all'ultimo minuto. Il caso Immobile è un po' lo specchio di un gruppo che non è sereno in questo momento. Anche le parole post Cluj di Acerbi in cui diceva di alzare il livello, di correre più degli altri, erano state la dimostrazione del fatto che c'è qualcosa da sistemare all'interno del mondo Lazio. La partita con la SPAL del turno scorso è stata qualcosa di scioccante. Col Parma invece è arrivata una vittoria fondamentale, come è fondamentale avere un Luis Alberto in condizione, con grande capacità di incidere sulla partita. Però il litigio fra Immobile e Inzaghi è da chiarire, anche perché è stato un po' troppo plateale. La Lazio adesso affronta l'Inter nel turno infrasettimanale: ci vuole una prova di grande spessore perché ci vorrebbe un risultato positivo per spazzare via la polvere e iniziare davvero questa stagione".

Pubblicato il 23/9 22.30