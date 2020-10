Lazio - Borussia, Cucchi: “Primi tempo sontuoso, Luis Alberto geniale”

L'esordio dei sogni è diventato realtà. Lazio batte Borussia Dortmund 3-1 e guadagna i primi tre punti del girone di Champions League. Decisive le reti di Immobile, l'autogol di Hitz e Akpa Akpro. Questo il commento sul match di Stefano Cucchi: "Primo tempo sontuoso della Lazio, impreziosito dal gol di Immobile. Secondo più complicato per il ritorno dei tedeschi e per la minore precisione dei biancocelesti. Che non si disuniscono e la chiudono con l'esordiente Akpra Akpo. Geniale Luis Alberto".