Lazio - Borussia, Inzaghi: "Occasione per riscattarci, pretendo cattiveria"

Vigilia di una gara importante per la Lazio, che domani sfiderà il Borussia Dortmund in Champions League. Ai microfoni di Sky Sport il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Questa è una grande occasione per riscattarci e fare una bella partita contro un avversario molto forte. Da allenatore pretendo la determinazione e cattiveria che abbiamo sempre avuto. L'unico rammarico che ho per questa prima parte della stagione è il fatto di non aver avuto tutti gli uomini a disposizione. Abbiamo delle defezioni, è vero, ma dalle prossime gare potrò avere maggiore scelta".