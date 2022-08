Lazio, Braglia: "Garella ha fatto la storia. Immobile? Sarà capocannoniere"

Un ricordo a Garella, suo ex collega, prima di parlare della prossima Serie A che, secondo Simone Braglia, vedrà Immobile tra i protagonisti...

Il campionato è alle porte, la partita casalinga con il Bologna, in programma per il 14 Agosto, darà il via alla stagione della Lazio e toglierà molte curiosità sui nuovi arrivati. La società si è mossa concretamente sul mercato, Sarri ha una rosa lunga e adatta al suo gioco, a cui chiede di ragionare tutti nella stessa maniera. Sono molti quelli che vedono nella Lazio una squadra ostica nel prossimo campionato e tra questi c'è l'ex portiere Simone Braglia. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex Perugia, ha voluto prima ricordare Garella, scomparso questa mattina, e poi dire la sua sulla Serie A:

"Sono rimasto esterrefatto perché se n’è andato giovane a soli 67 anni. È la perdita di un uomo che ha fatto storia avendo vinto parecchio con due squadre con le quali non era facile vincere. Il portiere “in qualche modo” deve parare e la cosa che conta più è non prendere gol.

Aveva uno stile tutto suo ed è stato anche osteggiato per questa sua particolarità. Spiace a me, ma penso che in molti siano dispiaciuti oggi".

LAZIO E IMMOBILE - "La Lazio la vedo, come la Roma, più vicina alle milanesi e con più possibilità di arrivare in Champions League rispetto a Napoli e Fiorentina. La mia griglia? Al quarto posto la Juve, Inter al terzo, Roma al secondo e Milan Campione d’Italia. Ciro Immobile vincerà la classifica cannonieri".