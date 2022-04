Lazio, Brambati: "Finale di stagione? C'è ancora il Milan..."

Fonte: TMW Radio

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio dovrà fare una vera e propria corsa contro il tempo per cercare di accaparrarsi un posto in Europa. Mancano ancora sette giornate alla fine del campionato e al momento i biancocelesti occupano la sesta posizione con 52 punti. Le avversarie sono tante: Fiorentina e Atalanta sono dietro di poco (entrambe con una partita in meno), mentre Roma e Juventus sono davanti con rispettivamente 2 e 7 punti di vantaggio. Aspirare al quarto posto può diventare un'arma a doppio taglio. Sarri dovrà essere bravo a dosare i suoi e le aspettative esterne. Durante il suo intervento a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato del finale di stagione della Lazio: "La Lazio incontrerà il Milan. Penso che il calendario possa essere decisivo. Non so se si può buttare un occhio sulla Juventus. Va detto però che la sconfitta di ieri è pesante da un punto di vista psicologico".