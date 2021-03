Lazio, Brambati non ha dubbi: "Roma inferiore per qualità"

Molte volte, nel corso della stagione, sono stati fatti dei paragoni tra la Lazio e la Roma. I due percorsi in campionato sono differenti, così come gli organici, scatenando opinioni diverse in molti casi. I biancocelesti hanno avuto delle difficoltà in Serie A, ma sono ancora in corsa per il quarto posto, mentre i giallorossi, perdendo quasi sempre gli scorsi diretti, ultimo quello di ieri contro il Napoli, potrebbero aver precluso il loro cammino verso la Champions League. Massimo Brambati, intervistato da TMW Radio sul cammino della squadra di Fonseca, non ha avuto dubbi: "La Lazio per esempio è superiore per qualità. Ci sono allenatori più forti rispetto all'organico che hanno e qui c'è Fonseca. Con un organico superiore avrebbe dei risultati diversi. Deve cercare di leggere meglio le partite".