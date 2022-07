Lazio, Brambati: "Tare uno dei migliori in circolazione"

Nel corso della trasmissione TMW radio è intervenuto Massimo Brambati ex calciatore e ora agente di mercato, che ha parlato della Lazio

La Lazio continua la preparazione sotto le tre Cime di Lavaredo, mentre Sarri aspetta rinforzi, le tensioni tra Lotito e Tare sembrano essersi affievolite, anche dopo il comunicato della società. Massimo Brambati, ex calciatore e ora procuratore ha commentato la vicenda. Queste le sue parole a TMW Radio: "Avevo sentito della crepa tra Lotito e Tare, riguardante non solo il mercato ma anche delle visioni future e passate. Credo che il presidente capisca quanto sia importante Tare e quanto potrà ancora esserlo. Credo che farà di tutto per accontentarlo, ma la scelta di Sarri ha diviso i due. Non è facile così portare avanti un pensiero e un progetto quando ci sono visioni diverse. Per me Tare è uno dei migliori in circolazione, potrebbe fare gola a delle grandi. Lotito per questo deve fare attenzione".