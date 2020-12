Lazio - Bruges, le statistiche del match: bel gioco e tanti sprechi per i biancocelesti

Un risultato sofferto fino all'ultimo, con la traversa di De Ketelaere nel finale a far tremare la Lazio. I biancocelesti accedono agli ottavi di Champions League grazie al pareggio contro il Bruges, ma non senza soffrire. Partita ben giocata comunque dagli uomini di Inzaghi, forti anche della superiorità numerica, che hanno sprecato diverse occasioni per poter chiudere prima la pratica. Di seguito le statistiche del match riportate da Lazio Page.

Possession 52% vs 48%

Touches 690 vs 644

Passes 527 vs 501

Pass accuracy 88% vs 81%

Shots 15 vs 8

Penalty area shots 11 vs 4

Shots in target 8 vs 3

Saves 1 vs 6

Conversion rate 13% vs 25%

Aerial duels 17 vs 13

​​​​​​​Km 114.6 vs 111.2