Lazio - Bruges, Rits: "Meritavamo di vincere all'andata, ci crediamo"

Si avvicina il confronto finale di questo girone di Champions League per la Lazio, che ospita il Bruges in un match decisivo per stabilire la classifica finale del raggruppamento. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, a un giorno di distanza dalla partita il centrocampista dei belgi Mats Rits ha commentato così l'imminente ultima giornata: "All'andata in Belgio avremmo meritato la vittoria. Siamo fiduciosi, stiamo andando molto bene in Champions, anche in trasferta. Perché non dovremmo crederci? È il momento ideale per provarci".

