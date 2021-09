Lazio, Bruno Giordano: "Con Sarri è un nuovo mondo. Zaccagni può far bene con lui"

Bruno Giordano, l'ex attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei esprimendo le sue sensazioni in merito agli acquisti del club biancoceleste e al gioco di Sarri. Ecco le sue parole: "Sarri verrà giudicato come tutti gli allenatori. Un allenatore che fa un certo tipo di gioco non deve avere più tempo a disposizione rispetto a un altro. Tutti hanno bisogno di tempo. I risultati sono fondamentali, siamo partiti bene con due vittorie con la prima abbastanza sofferta, la seconda una passeggiata. E' l'approccio iniziale che mi preoccupa perchè in entrambe le prime due partite sono andati sotto dopo pochi minuti. Non sempre si può ribaltare questa situazione quando ti si presentano squadre più consistenti".

"MONDO NUOVO" - "Con Sarri c'è un mondo nuovo. Si passa totalmente da un 3-5-2 a un 4-3-3, un nuovo modo di interpretare il calcio e i dettami del tecnico. La difesa è quello che fa la differenza nell'impostazione del calcio. Se si parte da una difesa a quattro cambierà abbastanza poco, con la line a tre cambia molto. C'è molto entusiasmo da parte dei giocatori e questo è alla base. Ci sono nuovi stimoli che forse nell'ultimo periodo si erano un po' assopiti. Perchè tutti quanti ci domandavamo perchè Inzaghi non utilizzasse anche il 4-3-3 o il 4-3-1-2 per dare nuovi imput alla squadra. Simone ha fatto un grande lavoro, è andato via un tecnico importante con concetti diversi".

SARRI ALLA JUVE - "Fosse successo a Sarri quello che è successo ad Allegri in queste due partite già si sarebbe parlato di esonero alla Juventus. Credo che la Lazio ti può dare un più di tempo, perchè non ragiona come l'Inter e il club bianconero perchè hanno una mentalità più vincente. Giustamente deve dare un po' più di tempo. Dipende anche dagli obiettivi delle società. La Lazio al pari di quando Sarri è arrivato al Napoli può dare un po' più di tempo per poi assorbire i dettami e diventare un automatismo".

DIFESA - "Credo che il nodo maggiore sia proprio nelle due mezz'ali con Luis Alberto e Milinkovic. Questo perchè in centrocampo a cinque loro hanno fatto vedere di esserci alla grande, in un centrocampo a tre devi correre molto in avanti ma sopratutto anche all'indietro perchè manca quel supporto sulla destra e sinistra che da più manforte. Non avendo quello si deve andare a coprire molti più metri. Qui dovrà essere bravo Sarri a utilizzare Luis Alberto in questo lavoro, lui ha qualità straordinarie ma col 4-3-3 può trovare qualche difficoltà. Kostic sarebbe stato d'aiuto perchè nell'ultimo periodo ha giocato con il 3-5-2 e la fascia la copriva molto bene con la sua corsa. Pensavamo che ad andarsene fosse Vavro e così non è stato, chiaro che il suo contratto pesa. Credo che alla lunga potremmo cedere. Per Acerbi giocare tutte le partite inizia a diventare un po' più difficile. Luiz Felipe ha difficoltà a giocare con continuità, speriamo che ci possa essere più tranquillità a livello difensivo.".

ZACCAGNI - "Penso che Zaccagni è un giocatore che in questo nuovo modulo sta bene. Può creare sia lo spazio per la mezz'ala che per l'esterno, quello che era un po' Insigne. Ce lo rivedo molto in lui come struttura fisica, come modo di accentrarsi e lasciare le corsie sia all'Hamsik di turno (Luis Alberto) e al Ghoulam che sarebbe lo stesso Hysaj"

ATTACCO - "Come sostituto d'Immobile vedo Pedro come prima punta. Chiaramente dipenderà da partita a partita ma a lui piace non dare punti di riferimento. I giocatori ci sono e sono convinto che si possa far bene".

IMMOBILE - "Quando si gioca con la Nazionale hai dei difensori avversari superiori rispetto anche a quelli italiani. Se si gioca contro la Lituania si rischia anche di fare 3-4 gol, ma quando lo si fa con 10 squadre europee fare un gol a partita è già tanto. La questione è a livello numerico, non il fatto che non sappia giocare nel 4-3-3".

VOTO MERCATO - "Al mercato biancoceleste posso dare un 7.5. Con Correa e Caicedo sarebbero arrivati più gol, ma rispetto a Inzaghi, ora Sarri ha un po' più di alternative in panchina".

