Lazio, Bucchioni: "Fatta una grande impresa in Champions"

Terminate la fasi a gironi di Champions League ed Europa League, è tempo di bilanci per la Lazio e per le altre squadre italiane impegnate in Europa. Di questo, ne ha parlato ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni: "L'impresa europea l'ha fatta la Lazio, perché tornava dopo tanti anni in Champions e ha dimostrato di saperci stare e come. Merito poi all'Atalanta che ha saputo riconfermarsi. Tra le Italiane, il Milan è stato sempre squadra con e senza titolari. L'Inter ha giocato due partite imbarazzanti con lo Shakhtar ".

