Lazio, Bucchioni: "Sarri avrà il suo bel lavoro da fare"

Per la prima volta il nuovo tecnico della Lazio Maurizio Sarri ieri ha parlato, in attesa di essere presentato in maniera ufficiale, ai microfoni di Sport Italia. Questo il pensiero del giornalista Enzo Bucchioni in merito ai microfoni di TMW Radio: "Ha scelto Sportitalia perché ha potuto dire quello che voleva. Credo sia un messaggio anche per la categoria dei giornalisti. Sarri comunque è questo, non puoi chiedere a dei campioni di allenarsi con intensità, di essere sempre sul pezzo, ma anche Conte ha questo problema. Fa parte di una categoria di allenatori che ha questa cultura. Credo che avrà il suo bel lavoro da fare alla Lazio. Trova una squadra che fa da anni il 3-5-2, ha giocatori di qualità ma vanno riciclati. Mi auguro che ce la faccia. Non so se gli basteranno due esterni d'attacco. Gli va comprato qualcuno, a partire dal regista".

