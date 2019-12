Lazio, Budoni: "La squadra dà sempre l'anima, merito di Inzaghi"

Il momento d'oro della Lazio prosegue, ora ci sarà il Rennes in Europa League e poi il Cagliari in campionato. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Budoni: "Gli uomini in campo danno sempre l’anima, lo staff di Simone Inzaghi lavora sui minimi particolari, il tecnico elogia sempre il lavoro della sua equipe. L’impressione è che si sia lavorato molto sulla testa dei calciatori, il bel gioco espresso non è mai mancato. L’allenatore biancoceleste riesce anche sempre a valorizzare il capitale umano a sua disposizione: il rendimento dei singoli è cresciuto esponenzialmente. La speranza sportiva è che il Celtic faccia penare il Cluj anche con le seconde linee, l’importante è che la Lazio porti a casa i tre punti in casa del Rennes”.

