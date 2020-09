Lazio, Budoni: "Muriqi può giocare anche insieme ad Immobile"

Con la definizione del calendario, piano piano si stanno ricomponendo tutti i tasselli per l'inizio della nuova stagione. La Lazio inizierà molto forte con grandi match nei primi turni. Per commentare il sorteggio di oggi, e il mercato biancoceleste, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale l'ex portiere Riccardo Budoni: "Accontentare l'allenatore sul mercato con nomi altisonanti è utile ma non fondamentale. Possiamo prendere ad esempio Conte, Gasperini ed Inzaghi. Il tecnico dell'Inter viene preso per vincere e quindi richiede giocatori pronti. Il mister bergamasco è un grande insgnante che sa mescolare giocatori d'esperienza con giovani da poter crescere. Con la conferma della Champions League sicuramente farà qualche richiesta in più. Simone invece ha saputo costruire la squadra. Vedremo come andrà questa finestra di mercato e se verrà accontentato. Nessuna società ora è al completo, tutte sono con i cantieri aperti e tutti gli allenatori erano coscienti che non ci sarebbero state le rose pronte per l'inizio della stagione. Oltre alle richieste dei tecnici, vanno prese in considerazione anche i colpi di genio degli scout. I fuoriclasse si sono ridotti drasticamente rispetto al passato e chi li ha vuole tenerseli".

CALENDARIO - "Il calendario manda parecchie riflessioni: se i biancocelesti avessero iniziato il 20 settembre come gli altri, la preparazione sarebbe stata diversa. L'inizio non è sicuramente facile, soprattutto per Inzaghi ed il suo staff. Mercato? Bisogna avere pazienza perché gli altri non sono in condizioni migliori della Lazio. Serve sicuramente gente nuova ma bisogna dare fiducia alla società".

MURIQI - "Il kosovaro può aiutare Immobile dandogli il cambio qualche volta, ma potrebbero anche giocare insieme per dare pochi riferimenti agli avversari. Quest'anno mi aspetto un modo di giocare diverso da parte del numero 17".

