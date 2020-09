Atalanta, Gasperini: "Inizio impegnativo, con la Lazio gara complicata. Siamo in ritardo..."

A qualche ora dalla presentazione del calendario della Serie A 2020/21, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato ai canali ufficiali del club l'inizio del campionato, parlando anche della sfida contro la Lazio. La gara, originariamente in programma per il 20 settembre, è slittata al 30 dopo che il Consiglio Federale ha accettato la richiesta di Atalanta e Inter di avere maggior tempo a disposizione. Di seguito, il commento del tecnico: "Un inizio impegnativo, anche perché le prime tre trasferte saranno Roma con la Lazio, Torino e Napoli. Saranno tre partite su quattro molto difficile. In più quella in casa contro il Cagliari. Il calendario ha per tutti dei periodi più impegnativi di altri. L'importante è arrivarci bene. Quello che mi preoccupa di più non è tanto il calendario quanto il fatto che ci stiamo allenando davvero in pochi, siamo in ritardo d'organico e di tempi. Anche se inizieremo il 26, in questo momento è l'unica cosa che mi preoccupa. Dopo la quarta giornata inizierà anche la Champions. Sembra distante ma manca solo qualche settimana, e poi quando si entra in quel periodo non c'è più tempo. Le cose devono essere fatte prima, poi si dovrà giocare con continuità ed essere anche molto pronti".

