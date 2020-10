Lazio, buon compleanno Amarildo: auguri a un attaccante indimenticabile

Una sola stagione con l'aquila sul petto (quella del 1989/1990), ma quanto basta per entrare di diritto nel cuore dei tifosi biancocelesti, che ancora lo ricordano ogni domenica allo stadio, dedicandogli un coro. Oggi Amarildo ouza do Amiral compie 56 anni e la Lazio gli augura un buon compleanno, ricordando i numeri della sua stagione calcistica a Roma: 29 presenze e 8 reti in campionato; 2 presenze e un gol in Coppa Italia.