Lazio, Buroni ironizza: “Se il Governo mi desse pieni poteri? Scioglierei la Roma…”

In Italia l'allarme Coronavirus sta causando la preoccupazione dell'intera popolazione. Le istituzioni lavorano per far in modo che il numero di contagi si fermi o, perlomeno, che si trovino soluzioni per contrastarlo. Il politico Luciano Nobili, su Twitter, ha espresso la propria volontà che il Governi affidi l'intera situazione a Roberto Burioni, noto virologo: "Sommessamente mi domando: cosa aspetta il governo Conte ad affidare a Robero Burioni, l'unico che aveva previsto la situazione e aveva indicato le misure da adottare, la gestione commissariale della task force che sta fronteggiando l'emergenza coronavirus?". Lo stesso ha risposto con ironia, sottolineando la propria fede biancoceleste e la rivalità nei confronti della Roma: "Sappia che se mi danno pieni poteri come prima cosa sciolgo la asroma".

