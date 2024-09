Lazio, Buscaglia: "C'è prospettiva, la squadra è costruita con logica"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto il telecronista di Dazn Ricky Buscaglia, che nel weekend ha commentato il big match Lazio - Milan terminato 2-2. In particolare si è soffermato sulle qualtià della formazione di Baroni, piena di tanti nuovi giocatori ancora da conoscere e scoprire. Ecco le sue dichiarazioni: “Lazio con prospettiva, con giocatori che devono essere ancora esplorati, una squadra costruita con logica e con uno stile di gioco che può anche divertire e con un tecnico come Marco Baroni che trasforma le difficoltà in occasioni da cogliere”.